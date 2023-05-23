شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام بمادة العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، الثلاثاء، حيث يؤدوا الطلاب الإمتحان فى مادة العلوم، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امس الإثنين، الإمتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية .

وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

من جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية ال33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية .

وأكد على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن إنتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات .