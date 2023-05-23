شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط لصوص بطاقات الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاقات الدفاع الإلكترونى للبنوك، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاقات الدفاع الإلكترونى للبنوك. وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاقات الدفاع الإلكترونى للبنوك، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاقات الدفاع الإلكترونى للبنوك.

الاستطلاع

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