شكرا لقرائتكم خبر عن 33 منفذا متنقلا تتيح السلع بأسعار مخفضة فى الجيزة.. اعرف الأقرب لمنزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين، مد منافذها المتنقلة بالسلع الأساسية المخفضة؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير المديرية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين منافذ السلع المتنقلة بمحافظة الجيزة.

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

- 247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

- شارع المحطة – العياط.

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة.

- مركز ومدينة البدرشين.

- أمام المحكمة بمركز العياط.

- أول شارع المنشية طوابق فيصل.

- شارع النصر في إمبابة.

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

- كعابيش الطوابق فيصل.

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

- 50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

- شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

- الشوبك الشرقي الصف.

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

- مدخل المستقبل أكتوبر.

- شارع أو الليل بولاق الدكرور.

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر.

- جزيرة محمد السوق الوراق.

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم.

- منشية البكاري الهرم.

- الطالبية الهرم.

- زاوية أو سويلم العياط.

- سلم المطافي المنيب.

- فيصل بولاق الدكرور.

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم.

- زاوية أبو سويلم العياط.

- 800 فدان 6 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن أجهزة محافظة الجيزة تمكنت بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 321 طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.