شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 3 ورش مخالفة لمواعيد الغلق ورفع 266 حالة إشغال خلال حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومراجعة تراخيص الأكشاك والمحال التجارية والكافيهات ومتابعة انتظام الغلق وفقا للمواعيد المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رصد 3 ورش مخالفة للغلق في المواعيد المقررة، ورفع 266 حالة إشغال وتحرير 5 محاضر إشغال، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، لتيسير حركة المرور والحفاظ على النظام.

يذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة تجميلية مكبرة بمحيط جامعة القاهرة، استهدفت رفع كافة الإشغالات والحواجز من الشوارع لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وتجميل وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة أرصفة المشاة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتندات الحديد المخالفة لجميع المحال التجارية بشارع ثروت، وتقليم وتهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة، وإزالة جميع توصيلات الكهرباء العشوائية، ورفع السيارات المتروكة، علاوة على صيانة جميع الأرصفة وإعادتها للمشاة من عبث الباعة الجائلين.