شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إيطاليا تدعم مشروع إنشاء أسواق اليوم الواحد بـ2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة مع ممثلى الشركة الإيطالية والاستشاري الذى سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر، وذلك علي هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما، وبحضور الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

وأضاف المصيلحى، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، وأن الجانب الايطالى قرر أن يدعم المشروع بمبلغ 2 مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، لافتا إلى أن التاسع من يونيه 2023 سوف يتم عرض النسخة المؤقته للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصرى، مؤكدًا أن نهاية يونية 2023 سيتم التوقيع كما أن هذا المشروع هام جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا.

وأشار الدكتور على المصيلحى إلي أن رئيس الجمهورية، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات مؤكدًا أن مايتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.