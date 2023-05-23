بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح اجتماعات البنك الأفريقى للتنمية

ويعد البنك الأفريقي داعما قويا لمصر فى مشروعات وتمويلات عديدة، حيث أصدر ضمانة بقيمة 305 ملايين دولار لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار وهو اليوان فى سابقة لم تحدث فى القارة من قبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012