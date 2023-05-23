شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح اجتماعات البنك الأفريقى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرًا من فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بمدينة شرم الشيخ.
ويعد البنك الأفريقي داعما قويا لمصر فى مشروعات وتمويلات عديدة، حيث أصدر ضمانة بقيمة 305 ملايين دولار لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار وهو اليوان فى سابقة لم تحدث فى القارة من قبل.
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