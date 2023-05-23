شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ولى الأمر يتابع التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والأول الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يتاح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بداية يونيو المقبل، موضحة أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الاعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت الوزارة، إنه بالنسبة لاجراءات التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم لـ كي جي 1 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم emis.gov.eg.

وتابعت الوزارة: سن التقدم لمرحلة رياض الاطفال لا يقل عن 4 سنوات و يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها و وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية

وأكدت أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول المبدئي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأشارت إلى أنه يتم التنبيه على المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية بما يلي:

- خلال فترة التقدم الالكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكتروني بنفسه ، مساعدة ولي الامر بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة، من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمدارس للتقدم للصف الاول الابتدائي فقط، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنو للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الامر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة اعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.