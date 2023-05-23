شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: بنك التنمية الأفريقي أصدر ضمانة 345 مليون دولار لدخول السوق الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، مهمة للغاية، وعقدها في مصر رسالة قوية جدا، حيث يمثل البنك الأفريقي محفظة كبيرة جدا، ومصر من المساهمين الرئيسيين في البنك.

أضاف معيط، في لقائه مع إكسترا نيوز والتليفزيون المصري، أن البنك الأفريقي للتنمية يدعم مصر في العديد من المشروعات التنموية، ومنذ عدة أيام أصدر البنك ضمانة بـ345 مليون دولار لدخول الأسواق الصينية، وبعملة غير الدولار، حيث يتم إصدارها باليوان الصيني.

وتابع وزير المالية: "هدفنا في وزارة المالية أن ننوع من الأسواق المالية والأدوات والعملات التي يتم التمويل بها، إلى جانب تنويع المستثمرين الذين يمول من خلالهم، ونحن لم نصدر باليوان الصيني من قبل، ولنا معاملات كثيرة مع الهند والصين ودول أخرى".

وأكمل الوزير: "القارة الأفريقية كانت تحقق معدلات نمو كبيرة قبل جائحة كورونا، وتدخل في مشروعات هائلة، ولكن بعد كورونا تعاني من مخاطر الغذاء والتمويل والطاقة ويعتبر بنك التنمية الأفريقي لاعب أساسي في مشروعات التنمية بالدول الأفريقية".

وشدد على أن الاحتياجات الأساسية من فقه الأولويات لدى كل الدول، حتى يمكن توفير الغذاء والطاقة للشعوب، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، قائلا: " كنا ننادي بهذه الاجتماعات لتوفير التمويل اللازم للبنك الأفريقي".