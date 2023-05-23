شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب 6 آلاف موظف لتشغيل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لـ " حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية فى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس فى مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية فى 34 مركز إدارى من إجمالى 52 مركز مستهدف بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقاً للخطة التى تم وضعها لذلك.
وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة، أشار التقرير إلى أنه تم توريد الأثاث لعدد 27 مجمع خدمات ومن المتوقع الانتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمع خلال شهرى مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوى 332 مجمع بحلول نهاية سبتمبر القادم.
كما تضمن التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة حياة كريمة والتى تتضمن 128 سوق و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلى وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.
ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقاً للمواصفات المتفق عليها ووفقاً للاتفاق الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحى والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
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