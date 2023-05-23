شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: حشد تمويل أوروبى وأمريكى للمبادرة الأفريقية للتكيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قضية التكيف تعد من ضمن المشاكل والقضايا الخاصة بتغير المناخ، حيث تم تناول هذه القضية في كوب 27 والذى عقد في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه تم تفعيل لما يسمى المبادرة الأفريقية للتكيف وعقدت اجتماعها الأول، كما تم حشد تمويل أوروبي وأمريكي لهذه المبادرة.

أضافت الوزيرة في تصريحات على هامش اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن احتياجات القارة الأفريقية في قضايا التكيف والكوارث البيئية مثل الفيضانات والتصحر ستكون موجودة على مائدة كوب 28، مشددة على ان التفاوض في أى مؤتمر للمناخ يتم مده يوم أو يومين ولا ينتهي في الميعاد المقرر له، مضيفة: "تم تشكيل لجنة لصندوق الخسائر والأضرار ، وسيتم وضع اقتراحاتها في كوب .