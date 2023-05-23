شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى المدارس الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن النتيجة ستعلن بشكل موحد بجميع الإدارات التعليمية يوم الإثنين المقبل الموافق 29 مايو الحالي.

وأكدت المديرية إعلان النتائج بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، مشيرة أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.