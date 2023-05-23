شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال اجتماعات البنك الأفريقى للتنمية بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال اجتماعات البنك الأفريقى للتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع محافظى البنوك المركزية الأفريقية والمسؤولين الماليين في القارة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ويعد البنك الأفريقي داعما قويا لمصر فى مشروعات وتمويلات عديدة، حيث أصدر ضمانة بقيمة 305 ملايين دولار لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار وهو اليوان فى سابقة لم تحدث فى القارة من قبل.