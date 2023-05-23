شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ومواعيد التقدم للأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ورياض الأطفال خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو المقبل، نستعرض فى التقرير التالى خطوات ومواعيد التقدم.

- التقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023,2024، إلكترونيا https://emis.gov.eg/.

- التقديم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

- يبدأ التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات 1 يونيو 2023.

- يستمر التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد حتى 30 يونيو المقبل.

- سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافةبها وظروفها.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

- الأولوية للقبول للسن الأكبر حسب الأعداد المتقدمة.

- يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر المقبل 2023.

- خلال فترة التقدم الالكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الامر على التسجيل الالكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة.

- خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يوليو 2023 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها.

- تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالاجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول أو عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها.