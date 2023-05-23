شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الأفريقى: الحضور الكبير للاجتماعات بشرم الشيخ يؤكد الصداقة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية للمجموعة التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا: "التنظيم أجري بشكل جيد وتم الانتباه بشكل كبير لكل التفاصيل التي أعطتنا هذه النتيجة الجيدة، كما أن الحضور الكبير يؤكد على الصداقة الكبيرة والترابط مع جمهورية مصر العربية".

أضاف أديسينا، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغير المناخي، مشيرا إلى أن تمويل المبادرات المناخية لا تنبثق بشكل انسيابي في المستوى المنشود.

وأشار رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى أن أفريقيا تفقد ما بين 7 و15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، متابعا: "البنك أصدر سندات خضراء بقيمة 10 مليارات دولار في السنوات الماضية مما دعم العديد من المشروعات لاسيما في مصر".

وأكمل أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي: "نحن نعمل مع القطاعين الخاص والعام لاسيما في توفير الكهرباء للشعوب".