الرئيس السيسى يصدق على تعيين دفعة2017بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 75 لسنة 19632، وعلي موافقة المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه.

محمد يوسف

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