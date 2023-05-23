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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على تعيين دفعة2017بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 75 لسنة 19632، وعلي موافقة المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه.
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