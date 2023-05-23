شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء الفحص الطبي لـ 194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن).