- 1/26
- 2/26
- 3/26
- 4/26
- 5/26
- 6/26
- 7/26
- 8/26
- 9/26
- 10/26
- 11/26
- 12/26
- 13/26
- 14/26
- 15/26
- 16/26
- 17/26
- 18/26
- 19/26
- 20/26
- 21/26
- 22/26
- 23/26
- 24/26
- 25/26
- 26/26
شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز