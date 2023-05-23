شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تخصص أرقاما للإبلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن جميع المخالفات التى يتم صبعها تحال إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة.
وأكدت وزارة الزراعة أن الحملات الفجائية التى يتم شنها مستمره من قبل وزارتى الزراعه والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف.
وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.
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