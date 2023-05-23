شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التسجيل على موقع مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية" حتى 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية https://www.sgg.eg فى دورتها الثانية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية "أونلاين" لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة، وعلى أصحاب المشروعات الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج ، وهى تضم البرنامج التدريبى " ريادة الأعمال الخضراء " ، والجهة المنفذة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبدأ البرنامج فى 23 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض، ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية بوضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.