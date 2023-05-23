شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل الضيوف المشاركين بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية، قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيدا على بالغ اهتمامنا لتعزيز المساعي الدولة والإقليمية الداعمة للتنمية في جميع ربوع قارتنا الأفريقية".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية: "السيدات والسادة.. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة".

وتابع الرئيس السيسي: "لقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لرفع مستوى البنية التحتية".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدول .

الرئيس السيسى يصدق على تعيين دفعة 2017 بوظيفة معاون بالنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 209 بتعيين دفعة 2017 بوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 107 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 30 يناير 2023.

محافظ البنك المركزى: تدابير للحد من ارتفاع الضغوط التضخمية العالمية

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية يأتي من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال، مشيرا إلى أن انعقاد اجتماعات البنك الافريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد.

أكد محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في افتتاح اعمال الاجتماعات السنوية للنبك الافريقي للتنمية، بحضور الرئيس السيسي، ان القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذى نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي وصولا الى بلوغ هدف الاستدامة البيئة والاجتماعية.

التنمية المحلية: تدريب 6 آلاف موظف لتشغيل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لـ " حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية فى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالى 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجارى نهو الأعمال فى 4 مجمعات، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات فقد بدأت المحافظات فى التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالى 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التى تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومى بنسبة 30 %.

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس فى مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية فى 34 مركز إدارى من إجمالى 52 مركز مستهدف بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقاً للخطة التى تم وضعها لذلك.

"الداخلية" تأذن لـ84 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ84 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ 12 شخص مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

تعليم الجيزة: النتائج بلوحة الإعلانات فى المدارس دون تحصيل مبالغ مالية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية تقسيم مواعيد إعلان النتائج على أيام متتالية للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات المواد بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

القوى العاملة: اتفاقية مصرية سعودية لقياس مستوى العامل قبل سفره للرياض

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توقيع إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها أمس الأثنين في القاهرة ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية.