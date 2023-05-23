شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خاصة بكنائس العائلة المقدسة 1 يونيو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر يوم الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين.

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون أن الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة سيكون قداس عادى، مشيرا إلى أن الكنائس التى تحمل اسم العائلة المقدسة سوف تنظم احتفالات خاصة.

وتابع في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة سوف تصلى الساعة 6 مساء وستكون قراءات اليوم عادية وهى قراءات الأحادى، وفى العظة سوف يذكر مجئ العائلة المقدسة وهى السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار إلى مصر وفرارهم من أورشليم إلى مصر.

وفى سياق متصل، تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يوم الأحد الموافق 28 مايو المقبل، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى، ولأول مرة فى تاريخ الكنيسة، سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثرى، والذى يضم رفات لبعض الأباء.