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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى الاجتماع السنوى للبنك الأفريقى للتنمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرو تصريحات الرئيس السيسى خلال جتماع اليوم..
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