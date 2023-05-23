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أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى الاجتماع السنوى للبنك الأفريقى للتنمية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

 

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرو تصريحات الرئيس السيسى خلال جتماع اليوم..

 

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أرحب بكم فى مدينة السلام شرم الشيخ التى تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى 2023

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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