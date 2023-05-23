شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء امتحان الإعدادية لطالبين وإحالة آخر للنيابة والتحقيق مع 2 ملاحظين ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، التى تعقد خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجارى، بإجمالى عدد الطلاب يزيد عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف مدارس المحافظة

وتضمن التقرير، الإشارة إلى قيام وكيل الوزرة محمد عبد التواب، بتفقد سير الامتحانات خلال زيارته لعدد من اللجان،، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الجبر والتربية والفنية.

حيث تقرر إلغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوى التابعة لإدارة ببا وإحالته للنيابة للتحقيق والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للإساءة والتعدى على المراقب الأول باللجنة وإحداث شغب باللجنة بسبب منعه للغش "أثناء امتحان أمس"، بجانب إلغاء امتحان أحد الطلاب "اليوم" بلجان مدرسة الإيمان وطه حسين بمدينة بنى سويف، وإحالته للتحقيق لحيازته سماعة حديثة وجهاز تليفون، فضلاً عن إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتقصير والإهمال فى متابعة اللجنة.

وخلال زيارته شدد وكيل الوزارة على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205)لسنة 2020والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، مؤكداً على الإلتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.