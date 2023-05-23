شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: خطبة جيف بيزوس مؤسس أمازون وشريكته لورين سانشيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية وأحد أغنى رجال العالم، قد تقدم لخطبة شريكته لورين شانشيز، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من كليهما.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطبة أو خطط الزواج بعد.

وكان بيزوس وسانشيز، الصحفية السابقة، قد كشفا عن علاقتهما فى عام 2019. ومنذ أن بدأ بيزوس وسانشير المواعدة، أبقيا تفاصيل حياتهما معا سرية بعيدا عن عدسات المصورين.

وانفصل بيزوس عن زوجته السابقة ماكينزى عام 2019 بعد تسريب علاقته بسانشيز، وذلك بعد زواج استمر 25 عاما. ووصف الطلاق حينئذ بأغلى طلاق فى العالم حيث حصلت ماكينزى بموجبه على 38 مليار دولار

وفى العام الماضى، ذكرت تقارير أن بيزوس يخطط للتنازل عن معظم ثروته التى كانت تتجاوز فى هذا الوقت 125 مليار دولار. وقال بيزوس لسى إن إن إنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ، كما يقول التقرير، وأيضاً لدعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد الإنسانية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.

وأصبح جيف بيزوس مليارديرًا بعد سنوات قليلة من إطلاق أمازون كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت في عام 1994، وفي عام 1998، كان صافي ثروته 1.6 مليار دولار.

بلغت ثروته أحد عشر رقمًا في عام 2010، لتصل إلى 12.6 مليار جنيه إسترليني وفقًا لمجلة فوربس، قبل أن تتضاعف بسرعة.

أصبح بيزوس أغنى شخص في العالم في عام 2017، بعد 23 عامًا من تأسيسه أمازون كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت في عام 1994.