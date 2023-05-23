تطوير الخدمات السياحية بشاطئ العريش استعدادا لموسم الصيف 2023

القاهرة - سامية سيد - عُقِدَ اجتماع تنسيقى، اليوم الأحد، برئاسة أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للتحضير لموسم الصيف لعام 2023م.

وأكد عفش على أهمية رفع كفاءة الكورنيش البحرى تنفيذًا لقرارات المجلس التنفيذى للمحافظة بشأن استعدادات المحافظة لفصل الصيف.

وأشار إلى أهمية العمل على إنارة الكورنيش وصيانة وتجهيز الحمامات لخدمة رواد شاطئ العريش على طول مناطق الخدمات الساحلية.

وحضر الاجتماع عددٌ من مدراء الإدارات والجهات المعنية بالخدمات السياحية والرياضية، وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل لفترة الصيف وتوزيع الأعمال بين الإدارات المعنية.

وتضمنت التوصيات للاجتماع نشر المنقذين على طول الساحل مع استخدام الإعلام الملونة التى توضح حالة البحر، تركيب 3 لوحات إرشادية لكل قطاع ساحلى تحدد المواعيد المسموح بها لنزول البحر، والانتهاء من صيانة وتجهيز دورات المياه وتركيب خزانات علوية ومتابعة تشغيلها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات.

وضخ المياه العذبة يومياعلى الساحل والاستعواض بمياه الآبار حال قصور العذبة، بمعرفة شركة المياه، وسرعة الانتهاء من نظافة الكورنيش بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمجلس وشركة النظافة تحت إشراف تحسين البيئة، وسرعة الانتهاء من صيانة ومراجعة إنارة الكورنيش من خلال قسم الإنارة بالإدارة الهندسية، واستخراج تصريح أشغال للكافتريات لشباب الخريجين بمراعاة عدم السماح لهم بحجز قطاعات بالشماسى، ومنع سير الدواب (خيول جمال حمير) والمركبات والدراجات بمختلف أنواعها على الممشى الرئيسى للكورنيش.

كما تضمنت عمل دوريات مرور للحفاظ على المرافق بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، والتنسيق بين الإدارة الهندسية والمرافق لمنع سير الدواب والمركبات والدراجات على الممشى الرئيسى للكورنيش.

وأوضح بيان لمجلس مدينة العريش أن الاجتماع إلى تطوير الخدمات السياحية على الشاطئ كوجهة سياحية رئيسية للمحافظة والحفاظ على سلامة الزوار وتوفير الخدمات اللازمة لهم.