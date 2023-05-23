شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون الامتحانات بمادة العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الختامى لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ( دور أول) لعام 2023/2022، حيث تابع منذ فجر اليوم إستلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارت التعليمية.

كما تابع غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الامتحانية وعدم وجود أى مشاكل فى الامتحان.

وأكد أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالعملية الإمتحانية، كما شدد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وجاءت ورقة امتحان مادة العلوم فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وجاءت الأسئلة خالية من أى أخطاء لغوية.

وشملت جميع أجزاء المنهج المقرر، وتنوعت بين الموضوعى والمقالى، والوقت كاف ويوجد وقت للمراجعة.