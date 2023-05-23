شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تكلفة تمويل مشروع "حياة كريمة يتجاوز تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية فى إنشاء المشروعات القومية الكبرى، لافته الى أن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأ بـ700 مليار جنيه ثم سيتجاوز مبلغ تريليون جنيه، لافتة الى أن الدولة المصرية نفذت على مدار السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسة بتكلفة تقرب من 6 تريليون جنيه ساهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى كما يتم لاول مره اطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصرى.

وأضافت الوزيرة انه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 120% خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023 يستفيد منها ما يقرب من 10.5 مليون مستفيد بقيمة تقرب من 303 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية من 3.4 مليار جنيه عام 2014 الى 31 مليار جنيه عام 2023 كما ارتفع الدعم التموينى من 31 مليار عام 2014 الى 127 مليار عام 2023.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.