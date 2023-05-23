شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هدوء نسبى بنشاط الرياح وعودة الأتربة والرمال الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل تأثر البلاد بنشاط رياح خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نشاط الرياح والرمال والمثاره التى أثرت على البلاد الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من اليوم الثلاثاء، تتلاشى الأتربة وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب المناطق ويستمر نشاط الرياح الأيام القادمة ولكنه يكون غير مثير للرمال والأتربة حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت أنه من المتوقع عودة الأتربة مرة أخرى مع نهاية هذا الاسبوع بداية من الجمعة القادمة خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل فى الصباح الباك، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".