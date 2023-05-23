شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 8
-البطاطس بـ 7.75 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 15.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 15.5 جنيه.
-الكوسة 10.5جنيه .
-الجزر بـ 10 جنيهات.
-الخيار بـ 11جنيها
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية 30 جنيها
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .
-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات
-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.
-الليمون بـ22.5 جنيه.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 21 جنيه .
-الموز البلدى 15 جنيها.
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