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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي الليلة

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القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وانبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة .

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين.

 

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلي الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وانبى في الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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