شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم مؤتمرا للدارسين بأوروبا على مدار 3 أيام فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الأب القس فيلوباتر نبيه كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وسكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر مؤتمرًا للشباب الدارسين فى أوروبا على مدار 3 أيام فى كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤى، مقر مطرانية باريس وشمالى فرنسا.

وحمل المؤتمر عنوان "Dare to be different" وتحدث معهم عن المبادئ الروحية التى يجب أن تثبت في حياتهم وكيف يكونوا نورًا للعالم وليعيشوا بهذه المبادئ في وسط المجتمع الأوروبي.

وحاضر في المؤتمر أيضًا صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وتضمن البرنامج إلى جانب القداسات اليومية، درس كتاب، وحلقات نقاشية، وفترات خلوة شخصية، وبعض الأنشطة الترفيهية.



أباء الكنيسة مع الدارسين