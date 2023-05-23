شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر ينظم معرض "دكان الفرحة" بجامعة قناة السويس ويوفر 12 ألف قطعة ملابس والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إلى أن معرض مبادرة "دكان الفرحة" في جامعة قناة السويس الذي ينفذه الصندوق لرعاية طلاب الجامعات، يتضمن 12 ألف قطعة ملابس جديدة وإكسسوارات وأحذية، يوفرها للطلاب المستهدفين ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة "دكان الفرحة" التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار 4 قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.
وأكد عبد الفتاح أن الصندوق يحرص على تنظيم هذه المعارض لتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الشباب، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر في تنظيم معارض مبادرة "دكان الفرحة" طوال العام الدراسي، للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب المستحقين، وأضاف أن المبادرة تُنظَّم من خلال التبرعات العينية.
وأوضح عبد الفتاح أن معارض "دكان الفرحة" تعمل على تسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، وتجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسيع نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر الأَوْلى بالرعاية، من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.
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