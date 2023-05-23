شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر اتحاد IFAIMA الدولى يناقش التحول الرقمى فى معلومات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد أبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS والهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني، بهدف تنظيم وتوثيق التعاون المشترك في دعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدينة No country left behined حيث وقع الاتفاقية سيف محمد السويدي و رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS.

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي ينعقد خلال الفترة من 23 لـ 25 مايو الجاري، ويحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من أكثر من 50 دولة، خلال اجتماعه لهذا العام قضايا مهمة، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي أنعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

الاتحاد الدولي لرابطات إدارة معلومات الطيران (IFAIMA)، هو اتحاد عالمي غير هادف للربح، يستهدف حماية المصالح المهنية لموظفي إدارة معلومات الطيران ودعم مستوى المعرفة والأعمال المهنية بين موظفي AIM أعضاء الاتحاد الذي يضم 190 دولة حول العالم. وتلعب الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS، وهي عضو باتحاد (IFAIMA ) الدولي منذ عام 2014 دورا أساسيا في سلامة الطيران من خلال تقديم خدمات متخصصة ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها بين مقدمي خدمات تكنولوجيا الطيران الرئيسيين حول العالم، وتحديدًا مجال معلومات الطيران، حيث دعمت المتحدة أعضاء اتحاد (IFAIMA ) العالمي من خلال تقديم منح تدريبية سنوية وخدمات استشارية غير ربحية تستهدف خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي.