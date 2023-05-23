شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عاما الماضية وزيادة 203 مليارات جنيه خلال العوام الثلاثة الماضية.

وفى مجال حماية وتاهيل ذوى الإعاقة، قالت الوزيرة إنه استفاد 365000 مستفيد من 640 مؤسسة تأهيل على مستوى الجمهورية، وتم تقديم دعم نقدى قدره 5 مليارات جنيه للأولى بالرعاية من ذوى الإعاقة، إلى جانب تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى للأولى بالرعاية، وإيمانا بحقهم فى الحصول على القدر الذى يحتاجونه من التعليم تم التنسيق مع 7 جامعات ودمج الصم وضعاف السمع بهذه الجامعات، كما تم إنشاء أول وحدة لتوظيف ذوى الإعاقة بالوزارة، بالإضافة إلى إنشاء 20 مركز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة وإجراء تقييم نفسى وقياس ذكاء وخدمات تأهيل لذوى الاعاقة.

وأضافت أن الوزارة أعدت مشروع قانون الرعاية البديلة والتوسع فى الأسر البديلة والكافلة، ومبادرة حماية ورعاية وتأهيل الكبار والأطفال بلا مأوى، إلى جانب مشروع قانون حقوق كبار المواطنين (المسنين) وتعظيم الاستفادة منهم، وذلك فى إطار دورها لشمول كافة أبناء المجتمع الذين يحتاجون لرعاية تحت مظلة الحماية الاجتماعية، لافته إلى أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الشركاء من تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية البديلة فى المناطق المطورة، والبالغ عددها 21.704 وحدة، بتكلفة تبلغ 760 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمشروع القومى تنمية الأسرة المصرية، تم رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، وتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تشغيل 20 مركز تنمية الأسرة وتمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر وميكنة خدمات تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون فى هذا المحور شمل التنسيق لتوفير وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، ولتنفيذ هذه الأهداف تمت الشراكة مع 400 جمعية أهلية شريكة وتطوير 400 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة وتدريب أكثر من 15 ألف رائدة مجتمعية للتوعية بتنظيم الأسرة، وسجلت العيادات 4 مليون زيارة، تم تم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية للتوعية أيضا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية» والذى يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلًا عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوى شارل ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على المستوى العربى، خاصة فى ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.