شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: لدينا القدرة على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، فى الموانئ للقادمين على المراكب السياحية ببورسعيد، وذلك استكمالًا لنجاحاتها المتزايدة يومًا بعد يوم فى تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها فى محافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى بدء الحملة الترويجية لمشروع "نرعاك فى مصر" على السفينة السياحية Vaiking Mars، والقادمة من ميناء شرم الشيخ، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحى، التابع للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن الحملة استهدفت القادمين على السفينة والتى تحمل على متنها 917 راكب و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى الترويج للخدمات الطبية والعلاجية والإمكانات الموفرة داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، ومضيفًا أن مستشفيات الهيئة تقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، كما أنها مجهزة بالعديد من الأجنحة الفندقية بأحدث التجهيزات العالمية.

وأضاف السبكى، أنه تم استخدام تقنية الواقع الافتراضى لعمل جولات افتراضية للسائحين للتعرف على إمكانات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتجهيزاتها الطبية الهائلة، وخدماتها للسياحة العلاجية، ومدى مطابقاتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم قبل التعامل معها، مؤكدًا قدرات الهيئة على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتحقيق مواقع متقدمة فى مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع السبكي: أن العلامة التجارية "نرعاك فى مصر" أثبتت قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المميزة للوافدين الأجانب بمعايير قياسية، مؤكدًا أن الهيئة تمضى قُدمًا فى تنشيط ملف السياحة العلاجية وفق توجهات القيادة السياسية، باعتبار مصر أحد المراكز العلاجية الكبرى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى ترتكز على معايير الجودة العالمية، والتى أعادت وضع مصر على خريطة الصحة عالميًا بفضل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للرعاية الصحية بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين والوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أهمية ترويج مصر كمقصد للسياحة العلاجية فى مختلف دول العالم، مضيفًا أن المُضى قدمًا نحو وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بعمل أضخم منظومة علاج فندقى بمستشفيات الهيئة للمصريين والأجانب، والاستفادة المُثلى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية لتحقيق ذلك، وتابع: بمستشفيات الهيئة أحدث تجهيزات طبية، وأفضل كوادر طبية، واستعدادات مميزة لتنفيذ برامج السياحة العلاجية.