شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المرحلة الرابعة من مشروع الجبانات تضم 4602 مدفن بـ212 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نسب التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم والتى تنفذها المحافظة بإشراف مديرية الإسكان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 212 مليون جنيه، وقد تم إجراء القرعة العلنية عليها خلال الفترة الماضية، لتسليمها لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة.

وأشار المحافظ أن المرحلة الرابعة تضم أربع قطاعات، وتضم 4602 مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م، مشيراً أنه تم رصف الطرق الرئيسية للقطاعات بالطبقات الأسفلتية وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الجانبية.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة، موجهاً مديرية الإسكان بعدم استلام بعض المدافن إلا فى حالة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها.

ووجه محافظ الجيزة برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الأسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الانترلوك بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف امطار بالإضافة إلى رفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات بالمحافظة.



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة