شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى اجتماع افتراضى مع وزيرة صحة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين، وسبل التنسيق بين الجانبين لدعم نفاذ الدواء المصري لدولة زامبيا.
أشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زامبيا في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، وكذا دعم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
جاء ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقي، وتيسير إجراءات نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية للسوق الأفريقية، وحرص هيئة الدواء المصرية على التعاون البناء مع مختلف الدول الأفريقية الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية.
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