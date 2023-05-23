شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية الرعاية الاجتماعية بالكنيسة تخوض جولة على 22 إيبارشية فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أعضاء مكتب سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، الفترة الماضية، بجولة في إيبارشيات محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الإيبارشيات، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري 2023.

وانطلقت الجولة بقيادة الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية، ورافقه الأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

وبدأت الجولة يوم 14 فبراير الماضي، بزيارة إيبارشيات محافظة المنيا البالغة 9 إيبارشيات، حيث عقد اللقاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، إيبارشية المنيا، في ضيافة أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مكاريوس، وبحضور صاحبا النيافة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، إلى جانب أكثر من 300 كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، شرق المنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، ديرمواس ودلجا.

وجاء اللقاء الثاني يوم 8 مايو الجاري لإيبارشيات محافظة أسيوط السبع، إلى جانب إيبارشية الوادي الجديد والذي أقيم في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، وحضره وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، صاحبا النيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وما يقرب من 275 كاهن وأمين خدمة من إيبارشيات صنبو وديروط، القوصية ومير، رزقة دير المحرق، منفلوط، أسيوط، أبنوب والفتح، أبوتيج، الوادي الجديد.

وفي اليوم التالي توجهت قافلة "الرعاية الاجتماعية" إلى مطرانية سوهاج وعقدت لقاءها لإيبارشيات محافظة سوهاج الست، في ضيافة نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، و 265 كاهن وأمين خدمة من إيبارشيات طما، طهطا وجهينة، سوهاج والمنشاة والمراغة، إخميم وساقلتة، جرجا، البلينا.

وألقى الآباء الأحبار كلمات مناسبة، بينما تناول آباء وخدام الرعاية الاجتماعية عن موضوعات: حصاد ١٠ سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهي أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التي تنحصر بين الرعاية والتنمية.

وتم عرض أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا" والذي يقدم توعية في ثلاثة مجالات وهي:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالي وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.



الرعاية الاجتماعية بالكنيسة



جانب من جولة الرعاية الاجتماعية



جولة الرعاية الاجتماعية



كلمة القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية