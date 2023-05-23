شكرا لقرائتكم خبر عن 224 مندوبا مساعدا جديدا من دفعة 2017 بهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 224 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 207 بتعيين دفعة 2017.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 75 لسنة 19632، وعلي موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه.

والأسماء هى: