شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقي مجلس نقابة محامى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، ممدوح العبادي نقيب محامين شمال سيناء وأعضاء مجلس النقابة بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وابنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

وفى مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالحضور، مؤكداً اعتزازه بشمال سيناء كبقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم تقدم مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء بالشكر والتقدير، مُعربين عن سعادتهم بقرار عودة العمل إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامين شمال سيناء.