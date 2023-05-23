شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أولى مراحل مبادرة 600 ألف باب رزق بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي اطسا وإبشواي بمحافظة الفيوم وذلك بتسليم 17 كشك و 90 مشروع تنموي للفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة وسط اجواء إحتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.