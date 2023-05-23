شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعرض جهود بنك ناصر فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ فيديو عن تدخلات بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى إنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات و أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثمارى.

كما ينفذ بنك ناصر الاجتماعى العديد من المشروعات التنموية مشروع "مستورة" والذي وجه به الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، ايضا التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم "فاتحة خير" والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.