شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: بدء العمل رقميا بشكل متكامل بحلول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك تحديات تقابل العاملين في مجال الاستثمار، ومنها عدم وضوح القرارات، منوهًا أن الحكومة وهيئة الاستثمار تعمل حاليًا في رقمنة وحوسبة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة، مما يساهم في سهولة العمل وسيتم التعامل بشكل متكامل بالرقمنة بحلول شهر يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن أهم المشكلات التي تعرقل المستثمرين في مصر، تتمثل في التواصل غير الجيد بين الجهات وبعضها البعض، عدم وضوح الإجراءات وليس القوانين وبالتالي يجب تسهيل الإجراء نفسه، مؤكدًا أن كثرة الإجراءات والقرارات تعمل على الارتباك بين الأشخاص، لذا لابد من استقرار القرارات المتعلقة بالتعاملات المالية أو إصدار القوانين.

وأشار إلى أن التحديات والحلول واضحة للجميع في ملف الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه جميع الجهات المعنية بالاستثمار بسرعة التنفيذ ووضع الإجراءات الميسرة للتنفيذ.