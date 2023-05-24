شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا يمكن اعتبار الحوار الوطنى بديلا عن مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديلا عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أي مشروعات قانون على مجلس النواب لمناقشتها وتكون لها الأولوية.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى يتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني:"لدينا اقتراح في النظام الانتخابي بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات مازالت تحت المناقشة، ثم تقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونيا ودستوريا، قبل رفعها للرئاسة".