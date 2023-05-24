شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 24/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:16

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:25 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:30 م

وقت صلاة العشاء 8:56 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:54