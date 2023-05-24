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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 24/5/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:15  ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء  9:16

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:25 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:14  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 12:39 

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:30 م

وقت صلاة العشاء 8:56 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:26  ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:54

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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