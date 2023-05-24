شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" بكلية الفنون للراحل هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض "رحلة فن" للفنان الكبير ناجى شاكر 1932- 2018 ، وذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.



ويفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المعرض ، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، وأساتذة الفنون الجميلة.