شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لإنهاء إجراءات سفر حجاج الجمعيات وتخصص مشرفًا لكل 46 حاجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تدريب المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة تأدية مناسك الفريضة على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى رحلة الحج بما ييسر عليه فى القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.



ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية لزوار بيت الله من حجاج خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية حيث تحرص المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة على توفير خدمات وإقامة لحجاج الجمعيات في أماكن مميزة مع اختيار مشرفي الحجاج ذات كفاءة لرعاية الحجاج خلال فترة تأدية الفريضة حيث يتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد حيث يشترط فى المرشح للإشراف، أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أى شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة فى نجاح منظومة الحج.



وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة للوزارة من انتهاء كافة الإجراءات الخاصة برحلة حج الجمعيات الاهلية هذا العام بعد توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لزوار بيت الله الفائزين بتأشيرات الحج كما تنسق وتنسق وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتوفير الوعظ الدينى للحجاج، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كذلك توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية بالإضافة إلى توفير مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الإشراقية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى



من جانبه أوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج انه سيتم تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج حيث حرصت الوزارة على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية.