شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى. وأيد 80% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 20% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.



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