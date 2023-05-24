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80% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 80% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 20% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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