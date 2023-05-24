شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: من يزعم أن الصلاة على النبى يوم الجمعة بدعة هو للبدعة أقرب وأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، أن الدعوة للاجتماع للصلاةِ والسلام على سيدنا النبيِّ يوم الجمعة بعد الصلاة من الأمور الحسنة التي يحسُن فعلها، والحرص عليها؛ لنيل ما فيها من ثواب عظيم؛ إذ هي تطبيق عملي لعدد من الأوامر الشرعية المتمثلة في الأمر بذكر الله تعالى، والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بالاجتماع على فعل الخير وعمل البر بشتى الصور وعلى كل الأحوال.

وأضاف :" وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة متضافرة في الحثِّ على مجالس الذكر."

وتابع :" ومن يتَّهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة، هو للبدعة أقرب وأولى؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سَعةً."