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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات
وتابع «عبدالغفار» إنا الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية لتذليل العقبات وتسهيل التعاون في المجال الطبي .
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